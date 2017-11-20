'Lens artık kendine gel'

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş şu ana kadar forma verdiği hiçbir anda verim alamadığı Jeremain Lens ile görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının, Hollandalı futbolcuya "Senin kaliteni biliyorum ve sana inanıyorum. Artık kendini toparla ve bana gerçek Lens'i göster. Önümüzde hala oynayacağımız bir çok maç var. Bu takımın da saha ihtiyacı var" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Lens de hocasına söz verdi.