Kartal Avrupa'da 201. sınavında

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 200 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi, 43'ünde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 200 karşılaşmada rakip fileleri 261 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 284 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 41. MAÇ

Beşiktaş, Porto karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 41. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 40 karşılaşmada rakiplerine 12 kez üstünlük kurdu. 8 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 39 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 73 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 23. MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde de 23. karşılaşmasını Porto ile oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 37 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 30 gol yedi. Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 78 26 18 34 81 121 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 46 21 35 159 125 Toplam 200 76 43 81 261 284

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 yendi.

EN FARKLI YENİLGİ LİVERPOOL'DAN

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.



HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

PORTO'YU YENEN İLK TÜRK TAKIMI OLDU

Bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'yu 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, Porto'yu ilk kez yenme başarısı göstermişti. Portekiz ekipleriyle şu ana dek 12 kez karşılaşan Beşiktaş, bu ülke takımlarını 3 kez yenebildi. Siyah-beyazlı takım, ayrıca bu maçlarda 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcileriyle 5 karşılaşma yapan Beşiktaş, 1 galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi aldı. Bu organizasyonda daha önce Porto'ya iki maçta 1-0 ve 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Benfica ile de 1-1 ve 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde tek galibiyetini de bu sezon Porto'yu 3-1 mağlup ederek aldı. Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında 9 maça çıkan Porto ise bunların 6'sını kazandı. 2 maçı berabere tamamlayan Portekiz ekibi, Türk takımları karşısındaki tek yenilgisini Beşiktaş'tan aldı.

EVİNDE 101. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, evindeki 101. Avrupa kupası maçını Porto'ya karşı yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 100 kez evinde konuk eden Beşiktaş, 52 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 24 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 149 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 99 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarından ikisini İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı. Beşiktaş, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bir iç saha mücadelesinde de cezası nedeniyle rakibini Almanya'da konuk etti. 2003-2004'te Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya gelirken, İngiliz ekibine 2-0 yenildi.

İÇ SAHADA BAŞARILI DÖNEM

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemlerde iç sahada başarılı bir performansa imza attı. Evinde son yenilgisini 2014-2015 sezonunda Belçika temsilcisi Club Brugge'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olarak alan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından üst üste oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş, bu 11 iç saha karşılaşmasında 5 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 19 karşılaşmada da sadece 1 kez mağlup oldu. Bu 19 karşılaşmadaki tek yenilgisini Club Brugge'a karşı alan Beşiktaş, rakiplerine 10 kez üstünlük sağlarken, 8 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Rakiplerini konuk ettiği son 19 maçta 31 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 17 gol gördü.