 ‘Gignac’ı aldınız mı?’ – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    ‘Gignac’ı aldınız mı?’

    ‘Gignac’ı aldınız mı?’
    Beşiktaş Başkanı , gazeteci Yasin Dallı-Sabriye Üstübeç çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Dallı, nikah sırasında başkan Orman'a "Başkanım devre arasında Gignac transferi bitecek mi? diye sordu. Orman hiç beklemediği soru karşısında gülümsemekle yetindi. Şampiyonlukla ilgili sorulara ise "Evet bu sezon da zirvede biz olacağız" yanıtını verdi. Orman ayrıca Darüşşafaka Okulu öğrencileriyle de bir araya geldi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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