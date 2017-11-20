Beşiktaş kasayı doldurdu
Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla kasasını doldurdu. Kartal, grup aşamasında elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberlikle tam 25 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu.
Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanarak, katılım payı olan 50 milyon TL'yi kasasına koydu. Oynadığı grup maçlarında da 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, gösterdiği bu performans ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 25 milyon TL daha almaya hak kazandı. Kartal, 21 Kasım Salı günü evinde Porto ve 6 Aralık'ta Almanya'da Leipzig ile oynayacağı maçları da kazanırsa 15 milyon TL'lik bir gelir daha elde etmiş olacak.
Siyah-beyazlı takım, son 16 turuna kalırsa 25 milyon TL, çeyrek finale yükselmesi durumunda ise 30 milyon TL daha gelir elde edecek. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final maçlarını oynayıp kupayı kaldırırsa da toplamda 32.5 milyon Euro kazanmış olacak.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:18
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN YA AYKUT BU TAKIM SALDIRSIN KAYBETSİN ÖNEMLİ DEĞİL 3 DEFA BERABERE KALACAGINA 2 DEFA YENERSİN 1 KEZ KAYBEDERSİN SALDIRSIN TAKIM YA
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN DR BU TAKIM GSYE,BJKYE, TRABZONA ÜSTÜNLÜK KURMUŞ Bİ TAKIM BUTAKIM HERKESİ BOGAR ADI ÜSTÜNDE KADIKÖY BOGASI SALDIR YA KORKMA1 YERSEN 2 ATARSIN
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN DR BU TAKIM GSYE,BJKYE, TRABZONA ÜSTÜNLÜK KURMUŞ Bİ TAKIM BUTAKIM HERKESİ BOGAR ADI ÜSTÜNDE KADIKÖY BOGASI SALDIR YA KORKMA1 YERSEN 2 ATARSIN
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