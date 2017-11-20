Beşiktaş bir üst tur için sahada
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan Beşiktaş, Porto'yu konuk edecek. 4 maç sonunda 10 puan toplayan siyah-beyazlılar, beraberlik durumunda dahi üst turu garantileyecek.
6 MAÇTA 1 GALİBİYET
Beşiktaş, daha önce Porto ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Portekiz temsilcisi 3 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Porto karşısındaki ilk galibiyetini bu sezon deplasmanda 3-1'lik skorla elde etti. Zorlu karşılaşma öncesinde 2 takımda da çok önemli bir eksik göze çarpmıyor. Beşiktaş'ta Atınç ve Gökhan Töre'nin uzun süren sakatlıkları devam ediyor. Porto'da ise Otavio, Soares ve Marega'nın sakatlıkları var.
İLK GOL QUARESMA'DAN
Beşiktaş ile Porto arasındaki ilk karşılaşma 3 Ekim 2007 tarihinde İnönü Stadı'nda Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında oynandı. Portekiz temsilcisi 90. dakikada, şu anda Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'nın attığı golle 1-0 kazanmasını bildi. Porto, gruptaki 2. maçı da 2-0 galip tamamladı. Quaresma, bu karşılaşmada da takımının 2. golüne imza atan isim oldu.
11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada rakiplerine boyun eğmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde iç sahada Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova'yla berabere kalan Beşiktaş, Skenderbeu karşısında da 2-0 kazanmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, son maçta deplasmanda Sporting Lizbon'a kaybederek gruptan çıkamamıştı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Şenol Güneş'in öğrencileri, evinde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica'yla berabere kaldı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşısında da taraftarı önünde galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon Devler Ligi'nde 2 kez iç sahada oynayan siyah-beyazlılar, Leipzig'i 2-0 mağlup ederken, Monaco ile de 1-1 berabere kaldı. Gruptaki 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:01
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN YA AYKUT BU TAKIM SALDIRSIN KAYBETSİN ÖNEMLİ DEĞİL 3 DEFA BERABERE KALACAGINA 2 DEFA YENERSİN 1 KEZ KAYBEDERSİN SALDIRSIN TAKIM YA
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN DR BU TAKIM GSYE,BJKYE, TRABZONA ÜSTÜNLÜK KURMUŞ Bİ TAKIM BUTAKIM HERKESİ BOGAR ADI ÜSTÜNDE KADIKÖY BOGASI SALDIR YA KORKMA1 YERSEN 2 ATARSIN
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN DR BU TAKIM GSYE,BJKYE, TRABZONA ÜSTÜNLÜK KURMUŞ Bİ TAKIM BUTAKIM HERKESİ BOGAR ADI ÜSTÜNDE KADIKÖY BOGASI SALDIR YA KORKMA1 YERSEN 2 ATARSIN
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