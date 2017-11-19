 Yıldırım düştü! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Yıldırım düştü!

    Yıldırım düştü!
    DİVAN Başkanı Tevfik Yamantürk, "Kerameti kendinden menkul bir yıldırım Beşiktaş'ın üzerine düşerken, hiçbir somut veriye, matematiğe dayanmadan yapılan eleştiriler kulübümüze yeni yıldırımlar düşmesinin altyapısını hazırlamaktan başka bir şey değildir" diye konuştu.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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