Porto'nun 3 yıldızı İstanbul'a getirilmedi

Porto'dan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergio Conceiçao'nun seçtiği oyuncular arasında sakatlıkları devam eden Marega, Otavio ve Soares yer almadı.

Portekiz kulübü ayrıca Twitter hesabından İstanbul ve Vodafone Park'a ait görüntüler paylaşarak, taraftarlarına Sultanahmet Camisi, Ayasofya, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı, Kapalıçarşı, Yerebatan Sarnıcı'nı gezmeleri tavsiyesinde bulundu.

Porto kafilesindeki futbolcular şöyle:

Casillas, Jose Sa, Maxi, Marcano, Hernani, Brahimi, Aboubakar, Oliver, Alex Telles, Herrera, Corona, Layun, Andre Andre, Ricardo, Danilo, Reyes, Sergio Oliveira, Felipe, Diogo Dalot, Bruno Costa.