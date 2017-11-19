Porto'nun 3 yıldızı İstanbul'a getirilmedi
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü ağırlayacağı Porto'nun, İstanbul'a getireceği 20 oyuncu belli oldu. Porto Teknik Direktörü Conceiçao'nun İstanbul'a getireceği 20 futbolcu arasında sakatlıkları süren Marega, Otavio ve Soares yer almadı.
Porto'dan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergio Conceiçao'nun seçtiği oyuncular arasında sakatlıkları devam eden Marega, Otavio ve Soares yer almadı.
Portekiz kulübü ayrıca Twitter hesabından İstanbul ve Vodafone Park'a ait görüntüler paylaşarak, taraftarlarına Sultanahmet Camisi, Ayasofya, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı, Kapalıçarşı, Yerebatan Sarnıcı'nı gezmeleri tavsiyesinde bulundu.
Porto kafilesindeki futbolcular şöyle:
Casillas, Jose Sa, Maxi, Marcano, Hernani, Brahimi, Aboubakar, Oliver, Alex Telles, Herrera, Corona, Layun, Andre Andre, Ricardo, Danilo, Reyes, Sergio Oliveira, Felipe, Diogo Dalot, Bruno Costa.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:06
-
''Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık''
Toplam 5
Yorum
ozi arkadaşlar siz neyin kafasındasınız.doğruya doğru.ayrıca zengin başkan olmak yerine kulubü adam gibi yöneten başkan olmak her yiğidinharcımı
-
"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 8
Yorum
HagiHagi Katiliyorum gs. Denizli bize gelen en berbat hoca. Hoca falan degil zaten o benim gozumde.
-
Gençler'e Kayseri darbesi!
Toplam 1
Yorum
Eaglewatch81 Mesut bakkal Beşiktaşı yendi ya ona yeter artık küme düşse gençler umrundamı acaba kaç tane takımı küme dşürdü adam
Porto'nun 3 yıldızı İstanbul'a getirilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.