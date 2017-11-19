 Mitrovic için özel açıklama – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Mitrovic için özel açıklama

    Mitrovic için özel açıklama
    BAŞKAN Orman, Mitrovic'in transfer maliyeti konusundaki polemiklere de açıklık getirdi: "Mitrovic, 4.2 milyon euro bonservis ile alındı. 1.2 milyon euro maaşı ve 3.5 senelik kontratı var. Menajerine de oyuncunun sözleşmesindeki ücretin yüzde 10'u olmak üzere 420 bin euro ödenecektir. Bu ödeme 3.5 yılda yapılacaktır, şu ana kadar bir lira bile ödememişiz."
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
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