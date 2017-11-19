Kartal tam gaz

BEŞİKTAŞ SJ, basketbol ligi 7'nci hafta maçında İstanbul BB'yi 94-83 mağlup ederek ligde üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.



Diğer sonuçlar

Sakarya BB-Darüşşafaka: 55-66



BUGÜN:

13.00: Yeşilgiresun- Gaziantep Basketbol,

15.15: Eskişehir-F.Bahçe Doğuş,

17.00: TOFAŞ-A. Efes, 19.30: Uşak-Banvit