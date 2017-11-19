 Kartal tam gaz – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kartal tam gaz

    Kartal tam gaz
    BEŞİKTAŞ SJ, basketbol ligi 7'nci hafta maçında İstanbul BB'yi 94-83 mağlup ederek ligde üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

    Diğer sonuçlar
    Sakarya BB-Darüşşafaka: 55-66

    BUGÜN:
    13.00: Yeşilgiresun- Gaziantep Basketbol,
    15.15: Eskişehir-F.Bahçe Doğuş,
    17.00: TOFAŞ-A. Efes, 19.30: Uşak-Banvit
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.