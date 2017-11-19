Hakemler etki altında

Beşiktaş’ın tüm engelleri aşabilecek kadroya sahip olduğunu belirten Fikret Orman, “Hakemler, etki altına alınmaya çalışılıyor. Bunları biliyoruz” dedi

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Süper Lig hakemlerinin etki altına alındığını söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi gittiklerini belirten Orman, "Lige hafif konsantrasyon bozukluğuyla başladık. Akhisarspor karşısında takımımızın arzusu, kazanma isteği çok üst düzeydeydi. Hiç merak etmeyin takımımız şampiyon olarak bu sezonu bitirecektir. Buna inanın. Beşiktaş uzun bir maraton içinde bütün engelleri aşabilecek kadroya sahiptir. Tabii ki aşağı çekmeler olacaktır. Hocamız da hakemlerle alakalı ifade etti. Hakemler etki altına alınmaya çalışılmaktadır. Bunlar bildiğimiz şeylerdir. Zor bir sezon yaşayacağız ama bu zorluktan Beşiktaş kenetlenerek çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.