Fikret Orman, öğrencilerle buluştu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Darüşşafaka Okulları'ndan öğrencilerin Beşiktaş JK Şeref Turu ve Beşiktaş Müzesi gezisine eşlik etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta öğrencilerle bir araya gelen Orman, "Darüşafaka Okulları yetkilileri böyle bir organizasyon yapmak istediklerini söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Çok da mutlu oldum, çocukları gördüm. Güzel bir gün oldu." ifadelerini kullandı.
Başkan Orman, tura katılan çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:30
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers Yapmayın böyle , KOSKOCA galatasaray eğlence konusu oluyor . Baykuşların gece hayatına aslan meze oldu !
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 20
Yorum
öğretici dursunun getireceği hoca ancak bu kadar olur ! dursun istifa et artık yeter !
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers GS'liler Terimi niye istyer aslında TEHDİT , KORKUTMA , RACON KESME ... GİBİ, KISACASI TERİMİN KAPALI KAPILAR ARKASI İYİ OLDUĞU İÇİN İSTER .
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