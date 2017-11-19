Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi, kartallar gibi bizim arkamızda durdu; biz de yeni stadımızı yapabildik. Alla h razı olsun ” dedi
AZ BİLE TEŞEKKÜR ETTİK
"YAPTIĞIMIZ dönemde orası plansızdı. SİT bölgesinde anıtlar kurulu bölgesinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü bölgesinde orada burada bütün bu prosedürü hepsini 8-10 aylık sürede yaptık. Açılışta da söyledim 'Cumhurbaşkanı'na şu kadar teşekkür edildi' diye çok tepki gösterenler oldu. Az bile! Allah ondan razı olsun arkamızda durdu. Biz de bu kadar kısa sürede aldık ve yıktık izni almaktan daha zoru ne biliyor musunuz? Dezenformasyonlar. Bakanları yaptırtmamak için uğraşır, bürokratları yaptırmamak için uğraşır. Hele o dönemin spor bakanı, yaptırtmamak için neler yaptı. Herkes Kültür Bakanını bilir. O zatı muhterem burayı yıktırtmamak için elinden geleni yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi, kartallar gibi bizim arkamızda durdu ve biz de burayı yaptık."
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:32
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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