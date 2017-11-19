Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi, kartallar gibi bizim arkamızda durdu; biz de yeni stadımızı yapabildik. Alla h razı olsun ” dedi

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ın yapımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük destek olduğunu aktararak, "Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi, kartallar gibi bizim arkamızda durdu ve biz de burayı yaptık. Allah razı olsun" dedi. Orman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski İnönü Stadı'nın yıkılma süreci ve Vodafone Park'ın inşa sürecinde arkasında durduğunu belirterek, "Stadı açtığımız 10 Nisan 2016. Geldik 2018'e.. Neredeyse tam 1.5 senedir iskanla uğraşıyoruz. 45 santimlik yükseklik var ya o kurula gir, meclisten geç, anıtlara git, oradan oraya git oradan buraya gel, oradan oraya git, planı olan her şeyi projesi olan bir şeyin iskanıyla alakalı 1 buçuk senedir bizzat uğraşıyorum" dedi ve şöyle devam etti.



AZ BİLE TEŞEKKÜR ETTİK

"YAPTIĞIMIZ dönemde orası plansızdı. SİT bölgesinde anıtlar kurulu bölgesinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü bölgesinde orada burada bütün bu prosedürü hepsini 8-10 aylık sürede yaptık. Açılışta da söyledim 'Cumhurbaşkanı'na şu kadar teşekkür edildi' diye çok tepki gösterenler oldu. Az bile! Allah ondan razı olsun arkamızda durdu. Biz de bu kadar kısa sürede aldık ve yıktık izni almaktan daha zoru ne biliyor musunuz? Dezenformasyonlar. Bakanları yaptırtmamak için uğraşır, bürokratları yaptırmamak için uğraşır. Hele o dönemin spor bakanı, yaptırtmamak için neler yaptı. Herkes Kültür Bakanını bilir. O zatı muhterem burayı yıktırtmamak için elinden geleni yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi, kartallar gibi bizim arkamızda durdu ve biz de burayı yaptık."