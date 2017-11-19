 Çeteci olmuşuz! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Çeteci olmuşuz!

    Çeteci olmuşuz!
    BAŞKAN Orman, camia içindeki fitnelerin hiç bitmediğini söyledi. Başkan, "Hem de her geçen gün daha adileşerek, daha basitleşerek, daha kırıcı olarak büyümektedir. Maalesef ki bunları bizler yaşıyoruz. Rıza Sarraf'a bir tane loca sattık. Hayatımda Sarraf'ı iki defa gördüm. Sarraf ile bizi ortak yaptılar, dedikodu dedikodu! Biz çeteci olmuşuz. Ayıptır ya, biz ne kötülük ettik bunlara. Kendini Beşiktaşlı diye tanıtıp bunları konuşanlardan büyük üzüntü duyuyorum" dedi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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