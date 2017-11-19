Borç 1.8 milyar TL

BEŞİKTAŞ Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün borç durumunu açıkladı. Beşiktaş'ın 30 Eylül 2017 tarihi itibarı ile BJK Derneği'nin borcunun 705 milyon 926 bin lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 1 milyar 179 milyon 929 bin lira olduğunu bildirdi.