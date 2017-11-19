 Borç 1.8 milyar TL – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Borç 1.8 milyar TL

    Borç 1.8 milyar TL
    BEŞİKTAŞ Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün borç durumunu açıkladı. Beşiktaş'ın 30 Eylül 2017 tarihi itibarı ile BJK Derneği'nin borcunun 705 milyon 926 bin lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 1 milyar 179 milyon 929 bin lira olduğunu bildirdi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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