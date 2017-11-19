Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Portekiz temsilcisi Porto ile yapacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Porto arasında 21 Kasım Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Antonio Mateu Lahoz görev alacak. Karşılaşmada aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar da yardımcı hakem olarak yer alacak.
Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.
Lahoz, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da düdük çalmıştı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:33
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 35
Yorum
bjk advers GS'liler Terimi niye istyer aslında TEHDİT , KORKUTMA , RACON KESME ... GİBİ, KISACASI TERİMİN KAPALI KAPILAR ARKASI İYİ OLDUĞU İÇİN İSTER .
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Albayrak'ın attığı tweet geceye damga vurdu!..
Toplam 11
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU hacı allahın aşkına haramla bina olmaz karabükten bize yakışırmı paok kovmuş takım tanımıyo oyun bilmiyo takımla alay ediyo kovun şunl
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Alma Negredo’nun ahını!
Toplam 12
Yorum
bjk advers Quaresma boş kaleye , kaleciyle karşı karşıya pozisyonları atamazken penaltı kullanmasına neden izin verilir Sayın Şenol GÜNEŞ ?
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