“Ailemize, çocuklarımıza atılan mesajları söylemiyoruz bile! Bel altı vurmaya çalışıyorlar Bizi yıldırmak istiyorlar ama yılmayız. Kefenimizle geldik, alnımızın akıyla da gideceğiz”

BEŞİKTAŞ'ın 2017 Yılı 4. Olağan Divan Kurulu Toplantısı dün yapıldı. Başkan Fikret Orman, yönetim adına söz alarak, gündeme dair eleştirilere cevap verdi. Her geçen gün daha da yukarı giden bir camia oluşturmaya başladıklarını ama kişisel kıskançlıkların kendilerinin şevkini kırdığını belirten Orman, "Bunları ne çektiğimizi bilin diye anlatıyorum. Anlattıklarım yaşadıklarımızın yüzde 50'sidir" dedi. Başkan Orman, şöyle devam etti:



KENDİMİZİ BU İŞE ADADIK

"BEŞİKTAŞ, bizim Beşiktaşımız. Sizin için çalışıyoruz. Biz kendimizi sizin için adadık. Bu fotoğraf kendiliğinden oluşmadı. Beşiktaş iyi yoldadır. Kıskançlık insanın içinde olan bir şeydir ama Beşiktaşlıya yakışmaz. Beşiktaş için çalışıyoruz, hiç korkmayın biz yılmayız. Hiçbir zaman yılmadık. Ne çektiğimi bilin diye anlatıyorum. Anlattığım da yüzde 50'sidir. Ailemize, çocuklarımıza atılan mesajları söylemiyoruz. Bel altı vurmaya çalışıyorlar. Bizi yıldırmak istiyorlar ama biz yılmayız. Biz bu işe kefenimizle geldik, alnımızın akıyla gideceğiz. Lütfen Beşiktaş'ın başarısı için el birliğiyle mücadele edelim."



Çatışma yok

Orman, kulüpte bütün kurulların kendi ilkeleri içinde çalıştığını vurgulayarak şu yorumu yaptı: "Kişisel ilişkilerimiz vardır ama kişisel çatışmalarımız olmamıştır. 6 sene önce bu noktalarda olacağımızı söyleseydim çoğunuz hayalcilik olarak değerlendirecekti. 200 milyon dolara yakın faiz ödenmiştir. Bu bizim gerçeklerimizdir."