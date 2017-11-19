Alnımızın akıyla gideceğiz
“Ailemize, çocuklarımıza atılan mesajları söylemiyoruz bile! Bel altı vurmaya çalışıyorlar Bizi yıldırmak istiyorlar ama yılmayız. Kefenimizle geldik, alnımızın akıyla da gideceğiz”
KENDİMİZİ BU İŞE ADADIK
"BEŞİKTAŞ, bizim Beşiktaşımız. Sizin için çalışıyoruz. Biz kendimizi sizin için adadık. Bu fotoğraf kendiliğinden oluşmadı. Beşiktaş iyi yoldadır. Kıskançlık insanın içinde olan bir şeydir ama Beşiktaşlıya yakışmaz. Beşiktaş için çalışıyoruz, hiç korkmayın biz yılmayız. Hiçbir zaman yılmadık. Ne çektiğimi bilin diye anlatıyorum. Anlattığım da yüzde 50'sidir. Ailemize, çocuklarımıza atılan mesajları söylemiyoruz. Bel altı vurmaya çalışıyorlar. Bizi yıldırmak istiyorlar ama biz yılmayız. Biz bu işe kefenimizle geldik, alnımızın akıyla gideceğiz. Lütfen Beşiktaş'ın başarısı için el birliğiyle mücadele edelim."
Çatışma yok
Orman, kulüpte bütün kurulların kendi ilkeleri içinde çalıştığını vurgulayarak şu yorumu yaptı: "Kişisel ilişkilerimiz vardır ama kişisel çatışmalarımız olmamıştır. 6 sene önce bu noktalarda olacağımızı söyleseydim çoğunuz hayalcilik olarak değerlendirecekti. 200 milyon dolara yakın faiz ödenmiştir. Bu bizim gerçeklerimizdir."
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:50
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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