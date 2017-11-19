Alma Negredo’nun ahını!
Karabük maçında Oğuzhan; Akhisar maçında da Quaresma; penaltıyı kullanmak isteyen Negredo’dan topu aldılar ama ikisi de atışı gole çeviremedi!..
BEŞİKTAŞ, Akhisar maçında toplam 47 orta yaptı. Quaresma'nın 5, Adriano'nun 4, Tosic'in 2 ve Babel'in ise 1 ortası olmak üzere Beşiktaş'ın sadece 12 ortası yerini buldu. Özetle siyah-beyazlıların Cuma akşamı her 4 ortasından 3'ü boşa gitti.
KAÇIRDIĞI penaltı ile Akhisar beraberliğinde suçlanan isimlerden biri olan Quaresma, 90 dakika boyunca attığı isabetli pastan (24) daha çok top kaybı yaptı (27). Maçın kötü isimlerinden Lens'in aksine 4 şut attı, 2'sinde isabet sağladı, 4 kilit pas verdi. 71 kez topla buluşan Portekizli 23 orta yaptı fakat sadece 5'inde isabet sağladı.
BEŞİKTAŞ'IN Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü Porto ile yapacağı maçın biletlerinin genel satışına dün başlandı. Beşiktaş- Porto maçı için belirlenen bilet fiyatları 150 ila 450 TL arasında değişirken, VIP ve 1903 Tribünü bilet fiyatları da 800-900 TL olarak açıklandı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:30
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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