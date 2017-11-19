Alma Negredo’nun ahını!

Karabük maçında Oğuzhan; Akhisar maçında da Quaresma; penaltıyı kullanmak isteyen Negredo’dan topu aldılar ama ikisi de atışı gole çeviremedi!..

BEŞİKTAŞ'ta günün konusu penaltıyı kaçıran Quaresma olurken, bu sezon aynı olayın ikinci kez yaşanması 'Negredo'nun ahı uttu' şeklinde yorumlandı. Karabük deplasmanında Oğuzhan, beyaz noktada bekleyen Negredo'nun elinden topu almış, atışı kendisi kullanmış ve penaltıyı kaçırmıştı. Akhisar maçında da kazanılan penaltıyı kullanmak için Negredo hamle yaptı. Ancak bu kez de Quaresma beyaz noktaya gelince, İspanyol golcü moralsiz bir şekilde ceza sahası dışına çıktı. Q7 atışı kullandı ancak kaleci kurtardı. Siyah-beyazlılar; Negredo'nun hamle yaptığı ancak penaltı atmasına izin verilmediği iki penaltıyı da gole çeviremedi.



BEŞİKTAŞ, Akhisar maçında toplam 47 orta yaptı. Quaresma'nın 5, Adriano'nun 4, Tosic'in 2 ve Babel'in ise 1 ortası olmak üzere Beşiktaş'ın sadece 12 ortası yerini buldu. Özetle siyah-beyazlıların Cuma akşamı her 4 ortasından 3'ü boşa gitti.



KAÇIRDIĞI penaltı ile Akhisar beraberliğinde suçlanan isimlerden biri olan Quaresma, 90 dakika boyunca attığı isabetli pastan (24) daha çok top kaybı yaptı (27). Maçın kötü isimlerinden Lens'in aksine 4 şut attı, 2'sinde isabet sağladı, 4 kilit pas verdi. 71 kez topla buluşan Portekizli 23 orta yaptı fakat sadece 5'inde isabet sağladı.



BEŞİKTAŞ'IN Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü Porto ile yapacağı maçın biletlerinin genel satışına dün başlandı. Beşiktaş- Porto maçı için belirlenen bilet fiyatları 150 ila 450 TL arasında değişirken, VIP ve 1903 Tribünü bilet fiyatları da 800-900 TL olarak açıklandı.