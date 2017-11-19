 %99 destek var – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    %99 destek var

    %99 destek var
    FİKRET Orman, Beşiktaş camiasındaki insanların yüzde 99'unun başkan ve yönetim kuruluna destek verdiğini söyledi. Orman, "Bizim aramızda nifak yoktur. Hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağız hem ligde bu sezon da hedefe ulaşıp, 3 defa üst üste şampiyon olmanın ikinci tacını takma şerefine nail olacağız" dedi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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