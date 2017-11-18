Tosic&Medel haftaya cezalı

Siyah-beyazlıların, Vodafone Park'ta Teleset Mobilya Akhisar ile oynadığı maçta sınırdaki isimlerden Dusko Tosic ve Gary Medel sarı kart gördü. İki futbolcu cezalı duruma düştü. Tosic takımı eksik yakalanacakken tehlikeli pozisyonu engellemek adına akıllıca bir sarı kart gördü. Dusko Tosic ve Gary Medel gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.