 Quaresma ilk kez kaçırdı – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    ilk kez kaçırdı

    Quaresma ilk kez kaçırdı
    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Süper Lig kariyerinde 5. kez penaltı kullandı. Tecrübeli futbolcu daha önce beyaz noktadan hata yapmamıştı. 11. dakikada kazanılan penaltıda meşin yuvarlağın başına geldi. Topa tereddütlü geldi. Vuruşunda kaleci Lukac kurtardı. Dönen topu Negredo auta yolladı. böylece Süper Lig'de ilk kez penaltı vuruşundan yararlanamadı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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