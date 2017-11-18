 Porto maçının biletleri satışa sunuldu – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    maçının biletleri satışa sunuldu

    <a href="/index/porto?id=300eec3d-7499-44da-b29f-9afadaf4c653" class="" rel="tag">Porto</a> maçının biletleri satışa sunuldu

    'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü Portekiz ekibi ile sahasında yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'da saat 20.00'de başlayacak müsabakanın biletlerinin fiyatları 150 ile 900 lira arasında değişiyor.

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:37
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