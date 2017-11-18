Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü Portekiz ekibi Porto ile sahasında yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'da saat 20.00'de başlayacak müsabakanın biletlerinin fiyatları 150 ile 900 lira arasında değişiyor.