Leipzig skoru koruyamadı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig deplasmanda iki defa öne geçtiği maçta Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

13. dakikada Timo Werner'in penaltıdan attığı golle üstünlüğü yakalayan Leipzig 44. dakikada Bailey'nin golüne engel olamadı. 54. dakikada bu kez Emil Forsberg'in penaltıdan attığı golle öne geçen konuk takım 74. dakikada Kevin Volland'ı durduramayına bir puana razı oldu. Bu arada Bayer Leverkusen 53. dakika Benjamin Henrichs'in atılmasıyla ikinci yarının tamanına yakın kısmını 10 kişi oynadı.

Haftayı 23 puanla 2. sırada tamamlayan Leipzig ile lider Bayern arasındaki fark 6'ya çıktı. Bayer Leverkusen ise puanını 17 yaptı