Hakem baskısı zorladı

Akhisar'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş gibi bir rakip karşısından 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtirken, hakem Serkan Çınar'a yüklendi. Buruk, "Takım olarak iyi savunma yaptık. Tabii ki pozisyonlar verdik ama 3-4 tehlike bulduk. Verilmeyen penaltımız olduğunu düşünüyorum. Penaltıyı yesek maçın hikayesi farklı olabilirdi. Başından sonuna kadar hakem baskısı hissettiğimiz maç oldu. Hakem, bütün kararları aleyhimize verdi. Hakemin baskısı üstüne binince zaman zaman zorlandık" diye konuştu.



Buruk'un ilk beraberliği

Güneş ve Okan Buruk teknik adamlık kariyerlerinde dün gece 4. kez rakip oldular. Şenol Güneş'in takımları daha önceki 3 karşılaşmada da Buruk'un çalıştırdığı ekipleri mağlup etmeyi başarmıştı. İki hoca ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrıldılar.