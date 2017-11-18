 Fabri: Son toplar daha net olabilirdi – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Fabri: Son toplar daha net olabilirdi

    Fabri: Son toplar daha net olabilirdi
    MAÇIN en iyi isimlerinden Fabri, Akhisar'ın iyi defans yaptığını belirtirken, "Gol pozisyonlarımız vardı. Son toplarda biraz daha net olmamız lazımdı. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen kazanamadık. Ben mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalıştım ama kazanamadık" diye konuştu.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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