Fabri: Son toplar daha net olabilirdi

MAÇIN en iyi isimlerinden Fabri, Akhisar'ın iyi defans yaptığını belirtirken, "Gol pozisyonlarımız vardı. Son toplarda biraz daha net olmamız lazımdı. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen kazanamadık. Ben mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalıştım ama kazanamadık" diye konuştu.