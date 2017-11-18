 Evinde 33 oldu – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Evinde 33 oldu

    Evinde 33 oldu
    Kartal evinde 32 maçtır yenilmiyordu. Siyah- beyazlılar serisini galibiyetle devam ettirmek istiyordu. Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisar karşısında istediği sonucu alamasa da yine kaybetmedi. Yenilmezlik serisi 33 maça çıktı.

    Bu kez golsüz
    Beşiktaş ile Akhisar arasındaki maçlar genelde gollü geçiyordu. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda 38 gol olmuştu. Ancak Kartal bu kez evinde ağırladığı Teleset Mobilya Akhisar'ı yenemedi. Mücadele 0-0 sonuçlandı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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