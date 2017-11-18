Evinde 33 oldu

Kartal evinde 32 maçtır yenilmiyordu. Siyah- beyazlılar serisini galibiyetle devam ettirmek istiyordu. Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisar karşısında istediği sonucu alamasa da yine kaybetmedi. Yenilmezlik serisi 33 maça çıktı.



Bu kez golsüz

Beşiktaş ile Akhisar arasındaki maçlar genelde gollü geçiyordu. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda 38 gol olmuştu. Ancak Kartal bu kez evinde ağırladığı Teleset Mobilya Akhisar'ı yenemedi. Mücadele 0-0 sonuçlandı.