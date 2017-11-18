Evinde 33 oldu
Bu kez golsüz
Beşiktaş ile Akhisar arasındaki maçlar genelde gollü geçiyordu. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda 38 gol olmuştu. Ancak Kartal bu kez evinde ağırladığı Teleset Mobilya Akhisar'ı yenemedi. Mücadele 0-0 sonuçlandı.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:57
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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