Cenk Tosun'a dev talip
Beşiktaş’ın her geçen gün daha da parlayan golcü futbolcusu Cenk Tosun için şimdi de İtalyan devi Juventus devreye girdi. Tottenham, Everton ve Newscastle gibi İngiliz ekiplerini peşinde koşturan Cenk için siyah-beyazlılar kapıyı 25 milyon euro’dan açıyor
Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u satmaya çok sıcak bakmadığı belirtilen haberde yıldız oyuncunun sözleşmesinin 18 ay sonra biteceği için Ocak'ta teklifleri değerlendirebileceği iletildi. Cenk bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta 10 gole imza atarken 2 de gol pası verdi. 26 yaşındaki golcü oyuncu ile sezon başında Crystal Palace ciddi şekilde ilgilenmiş ancak bu transfer sonuçlanmamıştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da her fırsatta Cenk Tosun'a talip olan takımların olduğunu söylemekten çekinmiyor. Orman geçtiğimiz günlerde Oğuzhan, Tolgay gibi isimlerle birlikte Cenk Tosun'un da talipleri olduğunu dile getirmiş ve "Cenk Tosun'u devre arasında 20 milyon euro'ya satmam" açıklamasını yapmıştı.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:26
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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