 Cenk Tosun'a dev talip – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    'a dev talip

    Cenk Tosun'a dev talip

    Beşiktaş’ın her geçen gün daha da parlayan golcü futbolcusu için şimdi de İtalyan devi Juventus devreye girdi. Tottenham, Everton ve Newscastle gibi İngiliz ekiplerini peşinde koşturan Cenk için siyah-beyazlılar kapıyı 25 milyon euro’dan açıyor

    Beşiktaş'ın gol makinesi , Avrupa futbol piyasasının en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Premier Lig ekiplerinin peşinde koştuğu Cenk Tosun'a bu kez İtalya Serie A'dan dev bir talip çıktı ESPN'in haberine göre Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde son derece başarılı bir performans göstererek takımını taşıyan Cenk Tosun'a gözünü dikti. Tottenham, Everton ve Newscastle gibi İngiliz ekiplerini peşinde koşturan ve 20 milyon euro gibi bonservis ücretlerinin konuşulduğu 26 yaşındaki Cenk Tosun'u, Juventus yakından izlemeye aldı. Atak opsiyonlarına bir yenisini eklemek isteyen ve Gonzalo Higuain'in üzerindeki baskıyı azaltmak isteyen Juventus'ta scoutlar Cenk Tosun için harekete geçti.

    Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u satmaya çok sıcak bakmadığı belirtilen haberde yıldız oyuncunun sözleşmesinin 18 ay sonra biteceği için Ocak'ta teklifleri değerlendirebileceği iletildi. Cenk bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta 10 gole imza atarken 2 de gol pası verdi. 26 yaşındaki golcü oyuncu ile sezon başında Crystal Palace ciddi şekilde ilgilenmiş ancak bu transfer sonuçlanmamıştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da her fırsatta Cenk Tosun'a talip olan takımların olduğunu söylemekten çekinmiyor. Orman geçtiğimiz günlerde Oğuzhan, Tolgay gibi isimlerle birlikte Cenk Tosun'un da talipleri olduğunu dile getirmiş ve "Cenk Tosun'u devre arasında 20 milyon euro'ya satmam" açıklamasını yapmıştı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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