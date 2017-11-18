Beşiktaş cuma maçlarında kayıp! Tam 7 kez...
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de cuma günleri oynadığı maçları kazanmakta zorlandı.
Beşiktaş Cuma günü oynadığı son 7 lig maçında 5 beraberlik 2 yenilgi aldı ve galip gelemedi. Beşiktaş bu maçlarda 16 puan kaybetti
2017-18 sezonu
17 Kasım 2017 Cuma / Beşiktaş 0-0 Akhisaspor
18 Ağustos 2017 Cuma / Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş
13 Ekim 2017 Cuma / Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş
2016-17 sezonu
26 Ağustos 2016 Cuma / A.Konyaspor 2-2 Beşiktaş
28 Ekim 2016 Cuma / Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş
10 Şubat 2017 Cuma / Karabükspor 2-1 Beşiktaş
2015-16 sezonu
30 Ekim 2015 Cuma / Beşiktaş 3-3 Kasımpaşa
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
Beşiktaş cuma maçlarında kayıp! Tam 7 kez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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