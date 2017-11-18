 Beşiktaş cuma maçlarında kayıp! Tam 7 kez... – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş cuma maçlarında kayıp! Tam 7 kez...

    Beşiktaş cuma maçlarında kayıp! Tam 7 kez...

    Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de cuma günleri oynadığı maçları kazanmakta zorlandı.

    Beşiktaş Cuma günü oynadığı son 7 lig maçında 5 beraberlik 2 yenilgi aldı ve galip gelemedi. Beşiktaş bu maçlarda 16 puan kaybetti

    2017-18 sezonu
    17 Kasım 2017 Cuma / Beşiktaş 0-0 Akhisaspor
    18 Ağustos 2017 Cuma / Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş
    13 Ekim 2017 Cuma / Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş

    2016-17 sezonu
    26 Ağustos 2016 Cuma / A.Konyaspor 2-2 Beşiktaş
    28 Ekim 2016 Cuma / Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş
    10 Şubat 2017 Cuma / Karabükspor 2-1 Beşiktaş

    2015-16 sezonu
    30 Ekim 2015 Cuma / Beşiktaş 3-3 Kasımpaşa

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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