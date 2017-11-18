 Adriano: Lig daha çok uzun – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    : Lig daha çok uzun

    Adriano: Lig daha çok uzun
    Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki , Akhisar karşısında kaçan 2 puana rağmen panik yapılmaması gerektiğini dile getirdi. "Tabii ki üzüldük, amacımız galibiyetti. Özellikle ikinci yarıda çok üstün oynadık. Ama önümüzde çok lig maçı var" diyen siyah- beyazlı yıldız, bu sonucun Porto karşılaşmasını etkilemeyeceğinin altını çizip şöyle devam etti: "Önceden de puan kaybedip Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Bizim için çok önemli bir mücadele olacak."
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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