48 orta 22 şut gol yok
Siyah-beyazlıların rakibi Akhisar’dı ancak maç daha çok Beşiktaş ile Ege ekibinin kalecisi Lukac arasında geçti. Kartal’ın ‘inanılmaz ablukasından’ gol sesi çıkmadı
ROTASYON YAKTI
Siyah-beyazlılar müthiş baskılı oynadıkları mücadelede 0-0'lık sonuçla evlerine üzgün gittiler. Kartal'ın hocası Şenol Güneş'in Porto'yu düşünerek yaptığı rotasyon eleştirilerin ortak noktasıydı. Deneyimli hoca, Gençlerbirliği deplasmanında da rotasyon yapmış ancak sonuç hüsran olmuştu.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:22
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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