48 orta 22 şut gol yok

Siyah-beyazlıların rakibi Akhisar’dı ancak maç daha çok Beşiktaş ile Ege ekibinin kalecisi Lukac arasında geçti. Kartal’ın ‘inanılmaz ablukasından’ gol sesi çıkmadı

Süper Lig'de Beşiktaş, zirve yarışındaki rakipleri Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın birbiriyle oynayacağı haftada Akhisar karşısına mutlak 3 puan için çıkmıştı. Kartal santradan son düdüğe kadar Ege ekibinin kalesine yüklendi. İlk yarı bu baskı kopuk kopuk olsa da ikinci 45 dakikalık bölümde siyah-beyazlılar oyunu 'tek kaleye' çevirdi. 90 dakika sonunda inanılmaz rakamlar ortaya çıkmasına rağmen gol olmadı. Beşiktaş maç boyunca 48 orta yaptı, 12'si isabetli 22 şut attı. Talisca, Cenk, Babel, Quaresma herkes vurdu, Akhisar kalecisi Lukac çıkardı. Beşiktaş müthiş baskılı oynadığı maçtan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Beşiktaş'ın süper yıldızı Ricardo Quaresma da rakip kaleyi en çok zorlayan isimlerden biriydi. Portekizli kanat oyuncusu neredeyse idmanda yapmadığı kadar orta kesti. Quaresma maç boyunca 23 orta yaptı. Bunların 5'inde isabet buldu.



ROTASYON YAKTI

Siyah-beyazlılar müthiş baskılı oynadıkları mücadelede 0-0'lık sonuçla evlerine üzgün gittiler. Kartal'ın hocası Şenol Güneş'in Porto'yu düşünerek yaptığı rotasyon eleştirilerin ortak noktasıydı. Deneyimli hoca, Gençlerbirliği deplasmanında da rotasyon yapmış ancak sonuç hüsran olmuştu.