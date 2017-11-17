Yeni sözleşme vaktinde gitti

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni sözleşmesinin TFF'ye zamanında bildirildiği ifade edildi. Sporx'in haberine göre, TFF yetkililerinin Şenol Güneş'in Mayıs 2019'a kadar kulübüyle olan sözleşmesi konusunda tüm evrakların 3 Ağustos günü Federasyon Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildiği, o günden sonra federasyona herhangi bir yeni veya eksik evrak verilmediği belirtildi.