 Yeni sözleşme vaktinde gitti – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yeni sözleşme vaktinde gitti

    Yeni sözleşme vaktinde gitti
    BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni sözleşmesinin TFF'ye zamanında bildirildiği ifade edildi. Sporx'in haberine göre, TFF yetkililerinin Şenol Güneş'in Mayıs 2019'a kadar kulübüyle olan sözleşmesi konusunda tüm evrakların 3 Ağustos günü Federasyon Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildiği, o günden sonra federasyona herhangi bir yeni veya eksik evrak verilmediği belirtildi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni sözleşme vaktinde gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.