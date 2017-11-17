 Talisca’ya son talip Leipzig! – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Talisca’ya son talip Leipzig!

    Talisca’ya son talip Leipzig!
    BEŞİKTAŞ'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca'yla ilgili Almanya'dan flaş bir iddia geldi. Sezon başında G.Saray'dan Bruma'yı alan Leipzig, bu kez de Talisca'ya kancayı attı. Brezilyalı yıldız için Almanların devreye girmesi tüm planları alt üst etti. Alman kulübünün kısa süre içinde Portekiz ekibi Benfica ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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