Talisca’ya son talip Leipzig!
BEŞİKTAŞ'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca'yla ilgili Almanya'dan flaş bir iddia geldi. Sezon başında G.Saray'dan Bruma'yı alan Leipzig, bu kez de Talisca'ya kancayı attı. Brezilyalı yıldız için Almanların devreye girmesi tüm planları alt üst etti. Alman kulübünün kısa süre içinde Portekiz ekibi Benfica ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Talisca’ya son talip Leipzig! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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