 Rotasyon çıkmazı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Rotasyon çıkmazı

    Rotasyon çıkmazı

    Milli takıma giden Pepe’nin sakat, Babel’in geç dönmesi, salı günü de Porto karşılaşmasının olması teknik patron Güneş’in kafasını karıştırdı

    BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisar maçı öncesinde kadroyu oluşturmakta kararsızlık yaşıyor. Güneş'in hem Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçının olması, hem de bazı futbolcuların Milli Takım maçlarından sakat ve yorgun dönmeleri nedeniyle; Akhisarspor karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Pepe, milli takımdan hafif sakat olarak dönerken, Babel de gecikmeli olarak takıma katıldı. Buna Cenk ve Oğuzhan'ın iki milli maçta da 90'ar dakika oynaması tecrübeli hocayı 'rotasyona' yöneltiyor. Güneş'in, salı günü oynanacak Porto karşılaşmasını da düşünerek bazı oyuncuları riske etmemesi beklenirken; Akhisar maçında puan kaybına tahammülü olmadığı için her türlü riski alabileceği de ifade ediliyor.

    SÜPER Lig'de son 2 haftayı deplasmanda geçiren Beşiktaş, 24 gün sonra taraftarının önünde sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta oynadığı son lig maçında 23 Ekim'de Başakşehir ile Tosic'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kalmıştı.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
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