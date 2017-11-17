Newcastle ‘Cenk’e geliyor!
Beşiktaşın golcüsü Cenk Tosun için İngiliz kulübü Newcastle United'ın tekrar düğmeye bastığı ortaya çıktı.
Beşiktaş yönetiminin ise devre arasında transfere sıcak bakmadığı ancak oyuncu çok isterse ve 20 milyon euro'dan yüksek bir teklif gelmesi durumunda Cenk'in gidişini onaylayacağı belirtildi. Cenk'in de Premier Lig'de yer almak istediği ve Newcastle United'a sıcak baktığı ifade edilirken; yöneticilere "Eğer siz izin verirseniz kulübümün de menfaatine olursa İngiltere'de oynamak isterim" dediği öğrenildi. Yönetim Cenk'i satması halinde sözleşmeye "Türkiye'ye dönerse sadece Beşiktaş'ta oynayabilir" şeklinde bir madde de koydurmayı planlıyor.
?Benitez yönetimindeki İngiliz ekibinin yetkilileri, Cenk Tosun'u Akhisar ve Porto maçlarında izleyecek, resmi tekliflerini yapacak
Kartal 'ın skorer forveti Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 133 resmi maça çıktı; 60 gol atarken, 12 de asist yaptı
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:18
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!
Toplam 3
Yorum
Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
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