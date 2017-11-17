Newcastle ‘Cenk’e geliyor!

Beşiktaşın golcüsü Cenk Tosun için İngiliz kulübü Newcastle United'ın tekrar düğmeye bastığı ortaya çıktı.

İngiliz kulübünün menajeri Benitez'in transferin devre arasında bitmesini istediği belirtilirken, golcü oyuncu iki maç üst üste yakın takibe alınacak. Beşiktaş'ın Akhisar ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı maçları izleyecek olan İngiliz kulübünün temsilcileri daha sonra da resmi tekliflerini yapacaklar. Alınan bilgilere göre Newcastle, Cenk'in bonservisi için 15 milyon euro teklif edecek.



Beşiktaş yönetiminin ise devre arasında transfere sıcak bakmadığı ancak oyuncu çok isterse ve 20 milyon euro'dan yüksek bir teklif gelmesi durumunda Cenk'in gidişini onaylayacağı belirtildi. Cenk'in de Premier Lig'de yer almak istediği ve Newcastle United'a sıcak baktığı ifade edilirken; yöneticilere "Eğer siz izin verirseniz kulübümün de menfaatine olursa İngiltere'de oynamak isterim" dediği öğrenildi. Yönetim Cenk'i satması halinde sözleşmeye "Türkiye'ye dönerse sadece Beşiktaş'ta oynayabilir" şeklinde bir madde de koydurmayı planlıyor.



?Benitez yönetimindeki İngiliz ekibinin yetkilileri, Cenk Tosun'u Akhisar ve Porto maçlarında izleyecek, resmi tekliflerini yapacak



Kartal 'ın skorer forveti Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 133 resmi maça çıktı; 60 gol atarken, 12 de asist yaptı