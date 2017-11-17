Kartallar üçlük peşinde

BeşiktaşSüper Lig'de 12. haftanın açılış maçında sahasında Teleset Mobilya Akhisar ile karşılaşacak.'taki karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Son iki maçta Alanya ve Göztepe'yi mağlup ederek zirve takibini sürdüren siyah-beyazlı ekip,galibiyet serisi yakalamak istiyor. Beşiktaş, Ege temsilcisini yenip 3'te 3 yapmak, G.Saray ile Başakşehir'in birbirleri ile oynayacağı haftada puan farkını azaltmak, Porto maçı öncesi moral bulmak istiyor.Beşiktaşiç sahada yaptığı son. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 32 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, 6'sı Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 25'i de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 32 maçta 26 galibiyet ve 6 beraberlikle 84 puan topladı. 79 gol atan siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.Beşiktaş'tacezası süren Caner Erkin, Akhisar maçında da forma giyemeyecek. Medipol Deneyimli oyuncu, Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında da görev yapamamıştı. Öte yandan Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören, bugün de aynı durumla karşılaşırsa 13. haftadaki Yeni Malatyaspor maçındaduruma düşecek.BAŞAKŞEHİR ve G.Saray birbiriyle oynuyor, yani en azından biri puan kaybedecek, belki ikisi de kaybedecek. Dolayısıyla Beşiktaş'ın alacağı üç puan aynı zamanda dokuz puan anlamına gelecek. Akhisar karşısında kazanan bir Beşiktaş lig yarışında önemli bir avantaj elde edeceği gibi şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Porto maçı öncesi moral depolayacak. Akhisar açık oynayan bir takım, yine açık oynayacaklardır çünkü Okan hoca 'puan alacağım' diye modern futbol oynatıyor ve 40 yıl önceki taktiklere prim vermiyor. İyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanması normal olur