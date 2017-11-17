Kartallar üçlük peşinde
Siyah-beyazlılar, Akhisar’ı devirerek hem 3 puan almak, hem 3 maçlık seri yakalamak, hem de Porto karşılaşması öncesinde moral bulmak istiyor
EVİNDE YENİLMİYOR
Beşiktaş, iç sahada yaptığı son 32 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 32 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, 6'sı Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 25'i de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 32 maçta 26 galibiyet ve 6 beraberlikle 84 puan topladı. 79 gol atan siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.
CANER ERKiN CEZALI
Beşiktaş'ta cezası süren Caner Erkin, Akhisar maçında da forma giyemeyecek. Medipol Deneyimli oyuncu, Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında da görev yapamamıştı. Öte yandan Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören Dusko Tosic ve Gary Medel, bugün de aynı durumla karşılaşırsa 13. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
Açık oynuyorlar
BAŞAKŞEHİR ve G.Saray birbiriyle oynuyor, yani en azından biri puan kaybedecek, belki ikisi de kaybedecek. Dolayısıyla Beşiktaş'ın alacağı üç puan aynı zamanda dokuz puan anlamına gelecek. Akhisar karşısında kazanan bir Beşiktaş lig yarışında önemli bir avantaj elde edeceği gibi şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Porto maçı öncesi moral depolayacak. Akhisar açık oynayan bir takım, yine açık oynayacaklardır çünkü Okan hoca 'puan alacağım' diye modern futbol oynatıyor ve 40 yıl önceki taktiklere prim vermiyor. İyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanması normal olur
Mini yorum: Turgay Demir
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:32
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!
Toplam 3
Yorum
Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
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