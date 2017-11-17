İşte Pepe'nin Beşiktaş'ı seçme sebebi...
Pepe'nin babası Anael Ferreira, tecrübeli stoperin Beşiktaş'a transfer süreci hakkında itiraflarda bulundu.
''PEPE'NİN TERCİHİYDİ''
Beşiktaş'a transfer süreci hakkında konuşan Ferreira, ''Dürüst olmak gerekirse, onun tercihiydi ve bunu desteklemek zorundaydım. Ancak benim için anlamsızdı.'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Pepe'nin durumunu değerlendiren Anael Ferreira, ''Türkiye'de çok sayıda Brezilyalı var. Türkiye'de onu idol olarak görüyorlar çünkü çok çalışıyor ve sahada liderlik yapıyor. Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yapmaya devam edeceğine inanıyorum'' şeklinde konuştu.
''BEŞİKTAŞ'I SEÇME SEBEBİ...''
Pepe'nin Çin'den büyük bir teklif aldığını itiraf eden Ferreira, ''Çin'den bir ilgi vardı. Real Madrid'den 3-4 misli daha fazla kazanacaktı.'' dedi.
Portekizli stoperin babası Ferreira, '' PSG ve Manchester United'ın tekliflerine karşın Pepe 2 yıl daha oynamak istediği için Beşiktaş'ı tercih etti'' itiraflarında bulundu.
BEŞİKTAŞ'TA BIRAKACAK MI?
Anael Ferreira, Pepe'nin Beşiktaş ile 2 yıllık kontratı bulunduğunu hatırlattı ve kariyerini üst düzey bir noktada bitirmek istediğini vurguladı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:38
-
Potada liderin konuğu oluyor
Toplam 1
Yorum
adalet Bu sene bu takım faynıl four oynayamaz.Obradoviçin Sulukas hastalığı var.İki maçı onun yüzünden verdik.Sinan ile Melihi niye oynatmıyor.
-
Bileti kesildi
Toplam 1
Yorum
koca cimbomlu e ne oldu ozaman ergin atamana verilmeyen butce şimdi gelenleri gondererek ödemiş oldunuz. kovun hepsini şimdi....
-
Solu ateşleyecek
Toplam 6
Yorum
eRol tarık gibi olmasın sonra
İşte Pepe'nin Beşiktaş'ı seçme sebebi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.