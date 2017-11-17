 İşte Pepe'nin Beşiktaş'ı seçme sebebi... – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    İşte 'nin Beşiktaş'ı seçme sebebi...

    İşte <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>'nin Beşiktaş'ı seçme sebebi...

    'nin babası , tecrübeli stoperin Beşiktaş'a transfer süreci hakkında itiraflarda bulundu.

    Beşiktaş'ın Portekizli stoperi hakkında babası , Brezilya basınına açıklamalar yaptı.

    ''PEPE'NİN TERCİHİYDİ''
    Beşiktaş'a transfer süreci hakkında konuşan Ferreira, ''Dürüst olmak gerekirse, onun tercihiydi ve bunu desteklemek zorundaydım. Ancak benim için anlamsızdı.'' ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş'ta 'nin durumunu değerlendiren , ''Türkiye'de çok sayıda Brezilyalı var. Türkiye'de onu idol olarak görüyorlar çünkü çok çalışıyor ve sahada liderlik yapıyor. Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yapmaya devam edeceğine inanıyorum'' şeklinde konuştu.

    ''BEŞİKTAŞ'I SEÇME SEBEBİ...''
    Pepe'nin Çin'den büyük bir teklif aldığını itiraf eden Ferreira, ''Çin'den bir ilgi vardı. Real Madrid'den 3-4 misli daha fazla kazanacaktı.'' dedi.

    Portekizli stoperin babası Ferreira, '' PSG ve Manchester United'ın tekliflerine karşın Pepe 2 yıl daha oynamak istediği için Beşiktaş'ı tercih etti'' itiraflarında bulundu.

    BEŞİKTAŞ'TA BIRAKACAK MI?
    Anael Ferreira, Pepe'nin Beşiktaş ile 2 yıllık kontratı bulunduğunu hatırlattı ve kariyerini üst düzey bir noktada bitirmek istediğini vurguladı.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:38
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