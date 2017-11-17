Conceiçao’dan sakatlık itirafı
BEŞİKTAŞ'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, Portekiz Kupası'nda Portimonense ve Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Conceiçao, Beşiktaş maçı öncesi önlem için Herrera'yı kupada Portimonense'ye karşı oynatmayacaklarını belirtti.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Conceiçao’dan sakatlık itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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