 Conceiçao’dan sakatlık itirafı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Conceiçao’dan sakatlık itirafı

    Conceiçao’dan sakatlık itirafı
    BEŞİKTAŞ'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, Portekiz Kupası'nda Portimonense ve Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Conceiçao, Beşiktaş maçı öncesi önlem için Herrera'yı kupada Portimonense'ye karşı oynatmayacaklarını belirtti.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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