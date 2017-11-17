 Beşiktaş'ta divan kurulu yarın – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ta divan kurulu yarın

    Beşiktaş'ta divan kurulu yarın

    Beşiktaş Kulübünün 2017 yılı 4. olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hilton Convention Center'da gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısının saat 10.30'da başlayacağı kaydedildi.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:32
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