Beşiktaş sezon öncesi kulübü Dinamo Kiev'le sözleşmesi Ocak ayında bitecek Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istemiş, ancak yaptığı bonservis teklifi kabul edilmeyince, Hırvat stoperle ön anlaşma imzalayıp, ara transfer dönemini beklemeye geçmişti. Transferi bu yolla bedelsiz gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılar, bir süredir gündemlerinde olan Marouane Fellaini'de de aynı yolu izleme kararı aldı… Yönetim, öncelikle Manchester United'la sözleşmesi Haziran'da sona erecek Belçikalı orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlayacak.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Resmi görüşmeler ise UEFA kurallarına göre mukavelesi bitmeden 6 ay önce yani Ocak'ta başlayacak. Futbolcunun ikna edilmesinin ardından, Manchester United'la temasa geçilecek. Siyah-beyazlılar, Vida'da olduğu gibi İngiliz ekibine 2 milyon Euro civarında bir rakam önerecek… Teklif kabul edilmezse de Fellaini ile ön protokol yapılıp, mukavele için Haziran ayı beklenecek… Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Marouane Fellaini, Manchester United'ın yeni sözleşme önerisini geri çevirerek, sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirtmişti.



Sabah