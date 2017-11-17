Beşiktaş cuma maçlarında kayıp! Tam 7 kez...
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de cuma günleri oynadığı maçları kazanmakta zorlandı.
Beşiktaş Cuma günü oynadığı son 7 lig maçında 5 beraberlik 2 yenilgi aldı ve galip gelemedi. Beşiktaş bu maçlarda 16 puan kaybetti
2017-18 sezonu
17 Kasım 2017 Cuma / Beşiktaş 0-0 Akhisaspor
18 Ağustos 2017 Cuma / Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş
13 Ekim 2017 Cuma / Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş
2016-17 sezonu
26 Ağustos 2016 Cuma / A.Konyaspor 2-2 Beşiktaş
28 Ekim 2016 Cuma / Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş
10 Şubat 2017 Cuma / Karabükspor 2-1 Beşiktaş
2015-16 sezonu
30 Ekim 2015 Cuma / Beşiktaş 3-3 Kasımpaşa
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:59
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bırak bu işleri cenk tosun hayatta görüp görebileceğin en çalışkan türk futbolcudur o saydığın 2 isim cenkin tırnağı olamaz kıskanma gurur duy
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 8
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
Beşiktaş cuma maçlarında kayıp! Tam 7 kez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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