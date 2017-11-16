 Türkiye'de Cenk Hollanda'da Frank – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Türkiye'de Cenk Hollanda'da Frank

    Türkiye'de Cenk Hollanda'da Frank
    ROMANYA-HOLLANDA maçında attığı golle alkış alan Babel, Türkiye'de Cenk Tosun ile yaptığı havaya sıçrayarak omuz omuza çarpışma sevincini; önceki akşam da attığı golün asistini yapan Frank Berghuis'le yaptı. Babel, maç sonu yaptığı açıklamada, "Umarım Beşiktaş'ta formumu devam ettiririm. Böylece Milli formayı da uzun süre giyerim" dedi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:36
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