Türkiye'de Cenk Hollanda'da Frank

ROMANYA-HOLLANDA maçında attığı golle alkış alan Babel, Türkiye'de Cenk Tosun ile yaptığı havaya sıçrayarak omuz omuza çarpışma sevincini; önceki akşam da attığı golün asistini yapan Frank Berghuis'le yaptı. Babel, maç sonu yaptığı açıklamada, "Umarım Beşiktaş'ta formumu devam ettiririm. Böylece Milli formayı da uzun süre giyerim" dedi.