Porto biletleri satışta

BEŞİKTAŞ'ıN Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü sahasında Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçın biletleri, kombine kart sahipleri için bugün satışa çıkıyor. Biletlerin genel satışına ise cumartesi günü saat 11.00'de başlanacak. Beşiktaş- Porto maçı için belirlenen bilet fiyatları 150 ila 450 TL arasında değişirken, VıP ve 1903 Tribünü bilet fiyatları da 800-900 TL olarak açıklandı.