 Porto biletleri satışta – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Porto biletleri satışta

    Porto biletleri satışta
    BEŞİKTAŞ'ıN Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü sahasında Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçın biletleri, kombine kart sahipleri için bugün satışa çıkıyor. Biletlerin genel satışına ise cumartesi günü saat 11.00'de başlanacak. Beşiktaş- Porto maçı için belirlenen bilet fiyatları 150 ila 450 TL arasında değişirken, VıP ve 1903 Tribünü bilet fiyatları da 800-900 TL olarak açıklandı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Porto biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.