Pepe korkuttu
GÖNÜL DE İYİLEŞTİ
BU arada Sırbistan Milli Takımı'nın Çin kampına katılan Tosic'in, yarınki Akhisar maçını öne sürerek Çin'den erken ayrılmak istediği, Sırbistan Federasyonu yetkililerinin de buna izin verdiği açıklandı. Böylece Tosic uzun yolculuktan sonra dinlenme imkanı bulacak ve Akhisar maçında oynayabilecek. Öte yandan sakatlığını tamamen atlatan Gökhan Gönül'ün de yarın akşamki mücadelede formasını giyebileceği ifade edildi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:17
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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