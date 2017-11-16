 Pepe korkuttu – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Pepe korkuttu

    Pepe korkuttu
    BEŞİKTAŞ'ıN Portekizli oyuncusu Pepe, milli maçta sakatlandı. Portekiz'in, ABD ile oynadığı özel maça ilk 11'de başlayan Pepe, yaşadığı sakatlık sonrası 10. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan yıldız futbolcunun durumu ciddi değil. 34 yaşındaki oyuncu, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto karşılaşması nedeniyle Beşiktaş'ın yarın oynayacağı Akhisar maçında riske edilmeyebilir.

    GÖNÜL DE İYİLEŞTİ
    BU arada Sırbistan Milli Takımı'nın Çin kampına katılan Tosic'in, yarınki Akhisar maçını öne sürerek Çin'den erken ayrılmak istediği, Sırbistan Federasyonu yetkililerinin de buna izin verdiği açıklandı. Böylece Tosic uzun yolculuktan sonra dinlenme imkanı bulacak ve Akhisar maçında oynayabilecek. Öte yandan sakatlığını tamamen atlatan Gökhan Gönül'ün de yarın akşamki mücadelede formasını giyebileceği ifade edildi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:17
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