Newcastle United Cenk için geliyor

İngiliz kulübünün menajeri Benitez'in transferin devre arasında bitmesini istediği belirtilirken, golcü oyuncu 2 maç üst üste yakın takibe alınacak.



İLK TEKLİF 15 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Akhisar ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı maçları izleyecek olan İngiliz kulübünün temsilcileri daha sonra da resmi tekliflerini yapacaklar. Edinilen bilgilere göre Newcastle, Cenk'in bonservisi için 15 milyon euro teklif edecek.



Beşiktaş Yönetimi'nin ise devre arasında transfere sıcak bakmadığı ancak oyuncu çok isterse 20 milyon eurodan aşağı verilmemesi halinde Cenk'in gidişini onaylayacağı belirtildi.



CENK GİTMEK İSTİYOR

Cenk'in de Premier Lig'de yer almak istediği ve Newcastle United'a gitmek istediği ifade edilirken; yöneticilere "Eğer siz izin verirseniz kulübümün de menfaatine olursa İngiltere'de oynamak isterim" dediği öğrenildi.



SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE

Yönetim Cenk'i satması halinde sözleşmeye "Türkiye'ye dönerse sadece Beşiktaş'ta oynayabilir" şeklinde bir madde de koydurmayı planlıyor.