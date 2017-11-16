Newcastle United Cenk için geliyor
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun için İngiltere'nin Newcastle United Kulübü'nün tekrar düğmeye bastığı ortaya çıktı.
İngiliz kulübünün menajeri Benitez'in transferin devre arasında bitmesini istediği belirtilirken, golcü oyuncu 2 maç üst üste yakın takibe alınacak.
İLK TEKLİF 15 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın Akhisar ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı maçları izleyecek olan İngiliz kulübünün temsilcileri daha sonra da resmi tekliflerini yapacaklar. Edinilen bilgilere göre Newcastle, Cenk'in bonservisi için 15 milyon euro teklif edecek.
Beşiktaş Yönetimi'nin ise devre arasında transfere sıcak bakmadığı ancak oyuncu çok isterse 20 milyon eurodan aşağı verilmemesi halinde Cenk'in gidişini onaylayacağı belirtildi.
CENK GİTMEK İSTİYOR
Cenk'in de Premier Lig'de yer almak istediği ve Newcastle United'a gitmek istediği ifade edilirken; yöneticilere "Eğer siz izin verirseniz kulübümün de menfaatine olursa İngiltere'de oynamak isterim" dediği öğrenildi.
SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE
Yönetim Cenk'i satması halinde sözleşmeye "Türkiye'ye dönerse sadece Beşiktaş'ta oynayabilir" şeklinde bir madde de koydurmayı planlıyor.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:50
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 22
Yorum
Haydar Sırf bu yüzden BJK Oğuzhan sız oynama formülleri arıyor. Bulamayıp puan kaybedince mecburen kullanıyorlar. Söke söke alacaklar.
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‘Paşa keyfi bilir’
Toplam 3
Yorum
GERCEK FENERLİ RVP SKATLANMIŞTIR SAKATLIĞI GEÇTİKDEN SONRA FENERBAHÇEYİ ŞAMPİYON YAPACAKTIR.
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Savaşan Hollandalı
Toplam 5
Yorum
fenerli forma bulamayan adamı fener ne yapacak
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