Kupa maçı 28 Kasım’da

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci turunda oynanacak ilk maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor'la ilk maçını 28 Kasım salı günü oynayacak. Vodafone Park'taki mücadele saat 14.30'da başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak.