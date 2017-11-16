 Kupa maçı 28 Kasım’da – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Kupa maçı 28 Kasım’da

    Kupa maçı 28 Kasım’da
    ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci turunda oynanacak ilk maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor'la ilk maçını 28 Kasım salı günü oynayacak. Vodafone Park'taki mücadele saat 14.30'da başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:38
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