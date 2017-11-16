İngilizler çıldırdı

Sırp star için Beşiktaş’a 8 milyon euro öneren İngiliz kulübü rakamı 10 milyon euroya çıkardı

İngiliz kulübü Tottenham, Dusko Tosic için kesenin ağzını açtı. Tecrübeli oyuncu için daha önce 8 milyon Euro öneren İngiliz kulübünün bu rakamı 10 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Tottenham'ın bu ısrarı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. beli rsizli k Tosic'in gitmesi durumunda stoper olarak sadece Pepe ve Vida'nın kalacak olması yönetimi ciddi olarak düşündürüyor..