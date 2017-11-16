İngilizler çıldırdı
Sırp star için Beşiktaş’a 8 milyon euro öneren İngiliz kulübü rakamı 10 milyon euroya çıkardı
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:59
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İlk tercihi Deniz’di
Toplam 1
Yorum
DOGRUCU Deniz ve Emre, Belhanda dan 1 gomlek ustun oyuncular ve ayrica bu iki oyuncu da genc (yani gelecek vaadeden oyuncular)...
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Beşiktaş'tan Sagna bombası
Toplam 1
Yorum
Argon Var mı daha 35 lik? Veteran takımı olacağız böyle giderse.!!
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İspanyollardan Arda'ya ağır eleştiriler
Toplam 20
Yorum
Atilla Tamamen siyasi ardanın ispanyada forma şansı bulamamasının sebebi eğer ab ile ilişkiler yolunda gitseydi arda çok farklı bir konumda olurdu
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