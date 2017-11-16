 İngilizler çıldırdı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    İngilizler çıldırdı

    İngilizler çıldırdı

    Sırp star için Beşiktaş’a 8 milyon euro öneren İngiliz kulübü rakamı 10 milyon euroya çıkardı

    İngiliz kulübü Tottenham, Dusko Tosic için kesenin ağzını açtı. Tecrübeli oyuncu için daha önce 8 milyon Euro öneren İngiliz kulübünün bu rakamı 10 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Tottenham'ın bu ısrarı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. beli rsizli k Tosic'in gitmesi durumunda stoper olarak sadece Pepe ve Vida'nın kalacak olması yönetimi ciddi olarak düşündürüyor..
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:59
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