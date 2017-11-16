Güneş'le 2 yıl daha

Beşiktaş yönetimi, adı yeniden Milli Takım Teknik Direktörlüğü için ön plana çıkan Şenol Güneş’in sözleşmesinin 2019’a kadar uzatıldığını TFF’ye bildirdi

BEŞİKTAŞ yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin 2019'a kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi. Tecrübeli teknik adam ile ilk olarak 2+1 yıllık anlaşma imzalanırken, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşme süresi sona ermişti. Siyah beyazlılar, 1 yıllık opsiyon hakkı yerine Şenol Güneş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yeni sözleşmenin sonu, TFF'nin resmi internet sitesinde 31.05.2019 olarak yer aldı. Bu arada TFF'ye yapılan bildirimin; 3 Ağustos tarihinde mi, yoksa Güneş'in isminin yeniden Milli takımla anılmasıyla birlikte bugünlerde mi yapıldığı konusunda resmi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.