Fellaini atağı
Beşiktaş Başkanı daha önce Monaco’da görüştüğü Fellaini için Ada’ya gidecek. M.United’lı oyuncu ile tüm detayları görüşecek. Belçikalı starın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fellaini ikna edilirse gelecek sezon için ön protokol bile yapılacak.
ÖN PROTOKOL YAPMAYI PLANLIYOR
Başkan Orman'ın yöneticilerden Umut Güner ve Metin Albayrak ile İngiltere'ye giderek Fellani ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon için düşünen Orman'ın bu görüşmede Fellani ile ön protokol bile yapmayı planladığı belirlendi.
ADI DAHA ÖNCE G.SARAY'LA ANILMIŞTI
Fellaini'nin adı daha önce de Galatasaray ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. 2013'te Everton'dan Manchester United'a transfer olan Fellaini İngiliz kulübüyle 142 karşılaşmaya çıktı. Belçikalı futbolcu 1 Ocak'tan sonra istediği kulüple görüşme hakkı elde edecek.
BEŞİKTAŞ'I YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Belçikalı yıldızın Başkan Fikret Orman'la yaptığı ilk görüşmeden çok etkilendiği ve Beşiktaş'tan gelecek ciddi bir teklife hayır demeyeceği gelen bilgiler arasında. Fellani'nin Beşiktaş'ı artık çok yakından takip ettiği ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını izlediği öne sürüldü.
Takvim
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:34
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İlk tercihi Deniz’di
Toplam 1
Yorum
DOGRUCU Deniz ve Emre, Belhanda dan 1 gomlek ustun oyuncular ve ayrica bu iki oyuncu da genc (yani gelecek vaadeden oyuncular)...
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Beşiktaş'tan Sagna bombası
Toplam 1
Yorum
Argon Var mı daha 35 lik? Veteran takımı olacağız böyle giderse.!!
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İspanyollardan Arda'ya ağır eleştiriler
Toplam 20
Yorum
Atilla Tamamen siyasi ardanın ispanyada forma şansı bulamamasının sebebi eğer ab ile ilişkiler yolunda gitseydi arda çok farklı bir konumda olurdu
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