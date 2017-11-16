Fellaini atağı

Beşiktaş Başkanı daha önce Monaco’da görüştüğü Fellaini için Ada’ya gidecek. M.United’lı oyuncu ile tüm detayları görüşecek. Belçikalı starın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fellaini ikna edilirse gelecek sezon için ön protokol bile yapılacak.

Beşiktaş transferde devre arasında nokta atışı yapmaya hazırlanırken diğer yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim gelecek sezon kadrosunu Marouane Fellani ile güçlendirmek için kolları sıvadı. Belçikalı futbolcu ve menajeri ile Fransa'da Monaco ile oynanan maç öncesi bir yemek yiyen Başkan Fikret Orman, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu için yeni bir girişimde bulunacak.



ÖN PROTOKOL YAPMAYI PLANLIYOR

Başkan Orman'ın yöneticilerden Umut Güner ve Metin Albayrak ile İngiltere'ye giderek Fellani ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon için düşünen Orman'ın bu görüşmede Fellani ile ön protokol bile yapmayı planladığı belirlendi.



ADI DAHA ÖNCE G.SARAY'LA ANILMIŞTI

Fellaini'nin adı daha önce de Galatasaray ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. 2013'te Everton'dan Manchester United'a transfer olan Fellaini İngiliz kulübüyle 142 karşılaşmaya çıktı. Belçikalı futbolcu 1 Ocak'tan sonra istediği kulüple görüşme hakkı elde edecek.



BEŞİKTAŞ'I YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Belçikalı yıldızın Başkan Fikret Orman'la yaptığı ilk görüşmeden çok etkilendiği ve Beşiktaş'tan gelecek ciddi bir teklife hayır demeyeceği gelen bilgiler arasında. Fellani'nin Beşiktaş'ı artık çok yakından takip ettiği ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını izlediği öne sürüldü.



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