 Beşiktaş'tan Sagna bombası – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'tan Sagna bombası

    Beşiktaş'tan Sagna bombası
    Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2017'de sona erdikten sonra hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan 'nın devre arasında Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı. Diğer yandan Beşiktaş İzleme Komitesi'nden Gökhan Keskin, Arjantin-Nijerya maçında çok beğendiği Nijeryalı sağ bek Byran Idowu için rapor hazırladı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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