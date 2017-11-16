Beşiktaş'ın rakibi Teleset Mobilya Akhisarspor

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde deplasmanda oynadığı son iki maçta Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe'yi mağlup ederek zirve takibini sürdüren siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde de kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

- Beşiktaş ligde 24 gün sonra evinde

Süper Lig'de son 2 haftayı deplasmanda geçiren Beşiktaş, 24 gün sonra taraftarının önünde sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta oynadığı son lig maçında 23 Ekim'de Medipol Başakşehir ile Dusko Tosic'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kalmıştı.

- Evinde yenilgiyi unuttu

Beşiktaş, iç sahada yaptığı son 32 lig maçında mağlup olmadı.

Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 32 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, 6'sı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 25'i de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 32 maçta 26 galibiyet ve 6 beraberlikle 84 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.

- Caner Erkin'in cezası sürüyor

Beşiktaş'ta cezası süren Caner Erkin, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncuya, hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maç men cezası verilmişti.

Deneyimli oyuncu, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında da görev yapamamıştı.

- İki oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören Dusko Tosic ve Gary Medel, yarın da aynı durumla karşılaşırsa 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Portekiz Milli Takımı'nın ABD ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.