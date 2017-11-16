 Benitez'in Cenk ısrarı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Benitez'in Cenk ısrarı

    Benitez'in Cenk ısrarı
    BU sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa futbolunun en çok göze çarpan isimlerinden biri olan Cenk Tosun, İngilizler tarafından adım adım takip ediliyor. Newcastle scoutları, Türkiye- Arnavutluk maçında Cenk Tosun'u izledi. Premier Lig ekiplerinden Everton, West Ham United, Crystal Palace ve Arsenal'in de radarında olan 26 yaşındaki oyuncu için Newcastle, Antalya'ya scout ekibinden 2 kişiyi yolladı.

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    DAİLY Mail'in haberine göre scout ekibi, Cenk için olumlu rapor yazdı. Ancak yine de bu transferin devre arasında gerçekleşmesinin kolay olmadığı vurgulandı. Haberde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu sürerken Cenk'den vazgeçmeyeceği kaydedildi. Yine de Newcastle United'ın hocası Rafa Benitez'in bu transfer için bir hayli ısrarcı olduğu belirtildi.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:31
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