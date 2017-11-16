Benitez'in Cenk ısrarı
OCAK AYINDA ZOR
DAİLY Mail'in haberine göre scout ekibi, Cenk için olumlu rapor yazdı. Ancak yine de bu transferin devre arasında gerçekleşmesinin kolay olmadığı vurgulandı. Haberde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu sürerken Cenk'den vazgeçmeyeceği kaydedildi. Yine de Newcastle United'ın hocası Rafa Benitez'in bu transfer için bir hayli ısrarcı olduğu belirtildi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:31
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
Benitez'in Cenk ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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